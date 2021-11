Festeggiamenti, inchini, lacrime e tante emozioni: oggi l’ultima di Cairoli, si ritira un grande campione

SportFair

Per gli appassionati italiani di motori e soprattutto delle due ruote questa non sarà una settimana facile. In attesa del Gp di Valencia, che segnerà la fine della carriera in MotoGP di Valentino Rossi, oggi un altro grande campione italiano si è ritirato.

Stiamo parlando di Tony Cairoli. Il 36enne siciliano ha disputato oggi la sua ultima gara di motocross, il Gp di Mantova, che ha decretato Herlings campione del mondo, chiudendola al 10° posto e terminando la sua stagione con un 6° posto nella classifica piloti.

Festeggiamenti da brividi per Cairoli a Mantova, dove anche Herlings si è inchinato al pilota siciliano nel giorno del suo addio alle corse. Cairoli ha ricevuto in dono dal suo team un casco d’oro davvero speciale. Nove titoli del mondo, proprio come Valentino Rossi, 278 Gp disputati, di cui 94 vinti, 179 podi e 14 stagioni sul podio della classifica piloti: la carriera di Tony Cairoli è costellata di successi.

Numeri da sogno quelli del siciliano, che adesso appende il casco al chiodo, per dedicarsi alla sua famiglia, alla moglie Jill e al figlio Chase.

Chi è Tony Cairoli

Antonio Cairoli è nato a Patti, in provincia di Messina e sin da piccolo ha manifestato la passione per le due ruote. E’ salito per la prima volta su una minicross a 4 anni e da quel momento non è più sceso da una due ruote. A 7 anni ha fatto il suo esordio nel minicross, vincendo un titolo dietro l’altro e dimostrando dunque di avere la stoffa del campione e tanto talento da vendere.

Passando da tutte le categorie, a 16 anni Cairoli arriva nella 125 vincendo il titolo regionale e nazionale cadetti e l’anno successivo fa il suo debutto nel Mondiale di motocross. E’ nel 2005 che ottiene il suo primo titolo iridato nella MX2, categoria nella quale conquista il Mondiale anche nel 2007.

Nel 2009 inizia una serie di 5 titoli iridati consecutivi, nella MX1, seguiti dal titolo Mondiale MXGP nel 2014. Un dominio assoluto interrotto poi dal cambio moto e da un brutto infortunio a causa del quale Cairoli ha dovuto abbandonare il campionato del 2015.

Recuperata la condizione fisica dopo l’infortunio, Cairoli si frattura due costole in allenamento, ma nonostante ciò chiude la stagione 2016 col titolo di vicecampione del mondo. E’ nel 2017 che Cairoli riesce a tornare nuovamente sul podio più alto del gradino Mondiale, conquistando il suo nono e ultimo titolo iridato.

Gli anni successivi sono stati intensi, ricchi di emozioni e di ottimi risultati per Cairoli: nel 2018 ha chiuso la stagione al secondo posto, alle spalle del suo compagno di squadra Herlings , nel 2019 a causa di un infortunio alla spalla non è riuscito a far meglio del 10° posto, ma lo scorso anno è tornato sul podio, chiudendo il Mondiale al terzo posto.

Cairoli ha chiuso la sua carreira con un ultimo successo: nel 2021 ha infatti vinto il Motocross delle Nazioni insieme a Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino.