Bagnaia fa suo anche il warm up del Gp dell’Algarve, Quartararo non molla a Portimao

SportFair

Una domenica di fuoco per gli appassionati di sport. Nel pomeriggio appuntamento imperdibile con la MotoGP: nonostante Quartararo sia già campione del mondo, Bagnaia è ancora in lotta per il titolo di vicecampione ed il titolo costruttori è ancora aperto.

In attesa del GP dell’Algarve di questo pomeriggio, i piloti sono scesi in pista per il warm up, sul circuito di Portimao. Il più veloce nella mattinata portoghese è Pecco Bagnaia, seguito da Quartararo e Iker Lecuona. Quarto invece l’ex campione del mondo Mir, che si lascia alle spalle Nakagami e Alex Marquez. Chiude la top ten invece Franco Morbidelli, mentre i due italiani del team Petronas, Dovizioso e Rossi, hanno chiuso rispettivamente al 18° e 20° posto.