Troppo Murray per Sinner: l’altoatesino sconfitto al debutto a Stoccolma

SportFair

Esordio deludente per Jannik Sinner nel torneo ATP di Stoccolma. Il tennista azzurro è uscito sconfitto dalla sfida contro Andy Murray, ex numero 1 al mondo. L’altoatesino nulla ha potuto contro lo scozzese nel torneo ATP 250 in corso sui campi in cemento della città svedese.

Murray ha trionfato in due set, dopo due ore e 15 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, eliminando così l’azzurro, al debutto direttamente al secondo turno del torneo. Sinner, prima riserva delle ATP Finals, può solo sperare nel forfait di Tsitsipas, infortunatosi di recente ad un braccio, per poter scendere in campo a Torino.

Un ko che proietta Sinner fuori dalla top 10 del ranking ATP. Non è ancora detto, però, che l’altoatesino concluderò la sua stagione fuori dai migliori 10 al mondo: Sinner dovrà aspettare di capire cosa farà Auger Aliassime a Stoccolma e, soprattutto se avrà la chance di giocare alle Finals, dove, in caso di vittoria anche di un solo match, conquisterebbe un bottino importante di punti per tornare in top-10.