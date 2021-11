Quartararo super a Portimao! Sue le FP1 del Gp dell’Algarve: il campione del mondo precede le Ducati

SportFair

E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp dell’Algarve, penultimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. I piloti hanno girato in pista, a Portimao, per iniziare a prendere confidenza col circuito, dove hanno già gareggiato ad aprile, in vista della gara di domenica.

A fine sessione, il più veloce è stato il neo campione del mondo, Fabio Quartararo, seguito dalle Ducati di Bagnaia e Miller. Subito dietro le Suzuki di Rins e Miller. In top ten spunta Vinales, ottavo, mentre Morbidelli è nono. Lontani gli italiani del team Petronas: Dovizioso ha chiuso la sua sessione al 19° posto, mentre Valentino Rossi, al suo penultimo Gp in carriera, è 22°.