Esordio amaro per Musetti alle Next Gen ATP Finals: Baez trionfa in 4 set

Inizio tutto in salita per Lorenzo Musetti alle Next Gen ATP Finals, iniziate oggi a Milano. Il tennista azzurro non è riuscito a portare a casa il match d’esordio di questa sera contro l’argentino Baez.

L’azzurro ha ceduto infatti oggi al suo avversario dopo un’ora e 39 minuti di gioco col punteggio di 4-1, 4-1, 3-4, 4-3. L’azzurro ha provato con tutto se stesso a tenere aperto il match, ma non è riuscito ad arrivare al quinto set per tentare la rimonta ed il ribaltone.

Non è comunque finita l’avventura di Musetti a Milano. Si tratta infatti di una competizione a gironi, dai quali usciranno i 4 semifinalisti. Musetti tornerà quindi in campo domani per cercare di conquistare punti importanti per essere in uno dei primi due posti del girone.