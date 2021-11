Bagnaia ha ancora molto per cui lottare! Sue le Fp3 del Gp dell’Algarve, Luca Marini in top-10

SportFair

Il weekend del Gp dell’Algarve sta entrando nel vivo! In attesa delle qualifiche di questo pomeriggio, i piloti sono scesi in pista per la terza sessione di prove libere.

A Portimao il più veloce è stato un ottimo Pecco Bagnaia, che nonostante la vittoria del titolo mondiale di Quartararo, non ha intenzione di stare a guardare i suoi colleghi, pronto a lottare per il titolo di vicecampione del mondo e per il titolo Costruttori.

Il ducatista si è lasciato alle spalle Quartararo, seguito da Mir e Miller. Quinto invece Alex Marquez, seguito da Morbidelli Rins. Nuovamente in top ten Luca Marini, mentre Dovizioso e Rossi dovranno passare ancora una volta dalla Q1.