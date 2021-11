Hamilton non si fa abbattere dalla penalità: Lewis è il più veloce nelle FP1 del Gp del Brasile

SportFair

E’ iniziato un nuovo avvincente weekend di gara di Formula 1. La sfida per il titolo Mondiale è apertissima ancora, ma Max Verstappen si trova in una posizione favorevole, con 19 punti di vantaggio sul suo diretto rivale, Lewis Hamilton.

Domenica si corre il Gp del Brasile ed il nuovo weekend di gara non è iniziato nel migliore dei modi per il britannico della Mercedes: è stata necessaria la sostituzione del motore, dunque il campione del mondo in carica ha ricevuto una nuova penalità di 5 posizioni in griglia di partenza.

Una penalità che non distrarrà di certo Max Verstappen, che non si monterà la testa, consapevole di dover rimanere concentrato, perchè in gara tutto può accadere e Hamilton può accorciare le distanze nonostante le difficoltà.

In attesa delle qualifiche di questa sera, i piloti sono scesi in pista per le prime prove libere del Gp del Brasile, al termine delle quali è Lewis Hamilton il più veloce. Il britannico della Mercedes ha chiuso la sessione col tempo di 1.09.050, lasciandosi alle spalle le Red Bull di Verstappen e Perez, rispettivamente secondo e terzo. Quarto tempo invece per Valtteri Bottas, seguito da Gasly e dalle Ferrari di Sainz e Leclerc.

In top-10 Fernando Alonso, che ha chiuso le Fp1 al nono posto, mentre Sebastian Vettel è 12°.