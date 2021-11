Le Mercedes si prendono le Fp1 in Messico, Bottas davanti a tutti: Verstappen alle spalle di Hamilton

SportFair

E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp del Messico di Formula 1. I piloti sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere, per testare le macchine e iniziar ea prendere confidenza col circuito in vista della gara di domenica.

All’Autodromo Hermanos Rodríguez sono state le Mercedes a piazzarsi davanti a tutti, con Bottas al primo posto, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. I piloti del team di Brackley hanno preceduto i rivali della Red Bull: Verstappen ha chiuso al terzo posto, seguito da Sergio Perez, che corre davanti al suo pubblico e ha dovuto fare i conti con un incidente ad inizio sessione.

Quinto Gasly, seguito da Sainz, miglior ferrarista, mentre Charles Leclerc non è riuscito a far meglio dell’ottavo tempo, alle spalle di un ottimo Fernando Alonso.