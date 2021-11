Miller si prende le FP2 del Gp di Valencia: un buon Dovizioso in top-10

SportFair

E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2021 di MotoGP. Domenica Valentino Rossi disputerà l’ultima gara della sua carriera e questo pomeriggio ha disputato le sue ultime FP2.

Fp2 terminate con un ottimo Jack Miller in testa alla classifica dei tempi, col crono di 1.30.927, seguito da Pol Espargaro, caduto sul finale e Pecco Bagnaia. Quarto tempo per Alex Rins, ma è il team Petronas a sorridere per l’ottimo risultato di Andrea Dovizioso: il forlivese ha disputato una splendida sessione, chiudendo in top-10, al nono posto.

Fuori dai migliori 10 invece Fabio Quartararo, fresco campione del mondo, protagonista di una caduta, 11° mentre Morbidelli ha chiuso le sue Fp2 al 13° posto. Più lontano, invece, Valentino Rossi, solo 21°.