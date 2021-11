Rissa LeBron James-Stewart, arrivano le sanzioni: sospesi i due giocatori

SportFair

Nella giornata di ieri hanno fatto il giro del mondo le immagini di un LeBron James… folle. Il numero 6 dei Los Angeles Lakers ha tirato un pugno in faccia a Isaiah Stewart in una lotta al rimbalzo, causandogli un taglio sopra l’occhio e scatenando la sua ira.

Pistons-Lakers è finita in rissa con il giocatore di Detroit che ha più volte cercato di raggiungere LeBron James per ‘farsi giustizia’ da solo. Entrambi i cestisti sono stati espulsi ed è arrivata adesso per loro un’ulteriore sanzione: la NBA ha deciso infatti di sospendere per una giornata LeBron James e due invece per Isaiah Stewart.

La penalità per l’attaccante dei Lakers è per “colpire incautamente Stewart sulla testa e quindi avviare un alterco in campo“. Quello del centro Pistons, per “aver aggravato l’alterco inseguendo ripetutamente e in modo antisportivo LeBron“.