Ricorso Mercedes: rinviata a domani la decisione sul caso Verstappen-Hamilton

Il nuovo weekend di gara di Formula 1 parte infuocato ancora prima di vedere i piloti scendere in psita. I campioni delle quattro ruote gareggeranno per la prima volta sul circuito di Losail, in Qatar, ma al momento nel paddock si parla solo del ricorso Mercedes.

Il team di Brackley ha chiesto che i commissari rivedano la loro decisione sull’episodio che ha visti coinvolti Hamilton e Verstappen al 48° giro del Gp del Brasile. Il collegio dei commissari della gara di Interlagos si è riunito oggi da remoto dopo aver ascoltato i rappresentati di Mercedes e Red Bull, alla luce delle nuove prove portate dal team di Brackley, ma non è ancora arrivata nessuna decisione.

La FIA ha infatti comunicato che “dopo l’udienza di oggi con i rappresentanti di Mercedes e Red Bull, i commissari stanno valutando la questione e pubblicheranno la loro decisione domani”. Tutto rinviato a domani dunque.