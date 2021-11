Ricorso Mercedes, arriva la decisione dei commissari: “nuove prove non rilevanti”

SportFair

I commissari si erano presi del tempo per decidere sul ricorso presentato dalla Mercedes per quanto riguarda la manovra di Max Verstappen al Gp del Brasile nella lotta con Lewis Hamilton. Il team di Brackley aveva presentato ricorso, dopo la gara di Interlagos, presentando nuove prove. I commissari di gara del Brasile, collegati in videochiamata con Losail, hanno ascoltato le versioni di Mercedes e Red Bull nella giornata di ieri, rinviando ad oggi la decisione.

Decisione che è stata comunicata poco fa, dopo la prima sessione di prove libere del Gp del Qatar: il ricorso della Mercedes è stato rigettato. “Il nuovo filmato era significativo ma non rilevante“, si legge nella nota della FIA.