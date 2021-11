Yamaha dal cuore d’oro: doppio regalo speciale per Valentino Rossi e la sua piccola in arrivo [FOTO e VIDEO]

SportFair

Valentino Rossi ha vissuto una nuova giornata magica ieri, ospite dell’EICMA, dove è stato omaggiato da tantissimi tifosi, ma non solo. La Yamaha, infatti, ha deciso di fare un doppio regalo davvero speciale al Dottore, come ringraziamento per gli splendidi traguardi raggiunti insieme.

“Oggi festeggiamo il Dottore, il pilota unico che ci ha fatto sognare nei 16 anni trascorsi insieme tra le difficoltà e le tante vittorie. Per l’occasione, abbiamo preparato un regalo speciale per lui, un’esclusiva #R1 #GYTR costruita con parti sviluppate dalla Yamaha WorldSBK R1 vincitrice del campionato“, si legge sul profilo social di Yamaha Motor Europe.

“Siamo innamorati di questo tributo a R1 GYTR VR46. Questa moto è un regalo speciale di @yamahamotoreu a @valeyellow46. È assolutamente unica e la livrea è stata disegnata da @drudi_performance“, questo invece il messaggio sul profilo Instagram di YamahaMotoGP.

Ma non finisce qui! Yamaha ha anche pensato ad un dono per la piccola che presto arriverà in casa Rossi: per la figlia di Valentino e Francesca Sofia Novello una minimoto col numero di papà, il 46.

