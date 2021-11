Incredibile recupero di Djokovic nella sfida contro Ruud: è subito spettacolo alle Finals di Torino [VIDEO]

SportFair

Esordio da favola per Novak Djokovic alle ATP Finals di Torino. Il tennista serbo, numero 1 al mondo, carico dalla strepitosa vittoria della Nazionale serba di calcio sul Portogallo, che ha permesso alla Serbia di staccare il pass per i prossimi Mondiali, ha conquistato oggi la sua prima vittoria al debutto nel torneo di Torino.

Djokovic ha battuto Ruud in due set, aggiudicandosi il primo solo al tie break, per poi vincere senza troppe difficoltà il secondo. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-2 ed è durato un’ora e 33 minuti: in questo lasso di tempo non è di certo mancato lo spettacolo.

Una delle giocate più spettacolari è di Novak Djokovic: il serbo è stato autore di un incredibile salvataggio. Scivolato a terra, il numero 1 al mondo si è rialzato agilmente, come un felino, recuperando la sua racchetta per poi riuscire a colpire la palla, per rimandarla nel campo del suo avversario e continuare lo scambio, seppur senza riuscire a portare a casa il punto.