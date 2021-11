Djokovic storico! Nuovo record, superato Sampras: il serbo chiude la stagione da numero 1 al mondo per la settima volta

SportFair

Novak Djokovic ha fatto di nuovo la storia. Il serbo oggi si è assicurato il numero 1 della classifica FedEx ATP di fine anno per la settima volta, un record, eclissando il punteggio che in precedenza aveva condiviso con l’americano Pete Sampras.

Sconfiggendo il polacco Hubert Hurkacz nelle semifinali del Rolex Paris Masters di sabato, Djokovic rompe il pareggio con Sampras, che ha concluso la stagione al numero 1 per sei volte consecutive tra il 1993-98. Djokovic ha realizzato l’impresa in sette delle ultime 11 stagioni (anche 2011-12, ’14-15, ’18 e ’20).

“Solo orgoglioso ed estremamente felice. Ovviamente quello era uno dei più grandi obiettivi ed è sempre uno dei più grandi obiettivi, cercare di essere il numero 1 e concludere la stagione come numero 1. Farlo per la settima volta record e superare il mio idolo e modello d’infanzia, Pete, è incredibile. Molto grato, molto fortunato di essere in questa posizione“, ha commentato Djokovic.

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha dichiarato: “terminare la stagione come numero 1 è un risultato monumentale. Farlo sette volte, in questa incredibile era del tennis professionistico maschile, è difficile da descrivere. Novak merita un enorme credito e riconoscimento per aver continuato a ridefinire l’eccellenza nel nostro sport, anno dopo anno. Congratulazioni a lui e al suo team per questo nuovo eccezionale traguardo“.

Il 34enne, che estende il suo record come uomo più anziano a finire l’anno da n. 1, è arrivato a una vittoria dal completamento del Grande Slam nel 2021. Djokovic ha eclissato il record di 310 settimane di Federer al n. 1 l’8 marzo e terminerà il 2021 dopo aver tenuto la classifica per 348 settimane (al 22 novembre).

Djokovic, che ha visto sfumare il sogno del Grande Slam, cedendo agli Us Open, dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbleon, è diventato il primo uomo dopo Laver a vincere due major due volte al Roland Garros, inoltre, vincendo il suo sesto titolo a Wimbledon, ha raggiunto Federer e Nadal a quota 20 major. Il bottino di trofei della carriera di Djokovic è di 85 (quinto di tutti i tempi).

Djokovic tenterà di assicurarsi un sesto trofeo Nitto ATP Finals da record al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Farà la sua 14ª apparizione al finale di stagione, dove riceverà ufficialmente il trofeo ATP Tour No. 1 di fine anno presentato da FedEx.