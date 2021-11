Razali e la scelta sbagliata di ingaggiare Valentino Rossi: “non avrei dovuto prenderlo”

SportFair

Il team Yamaha avrà una nuova squadra satellite dal prossimo anno: la Withu-Yamaha Rnf, fondata da Razlan Razali. Saranno Binder e Dovizioso i piloti di questo team per la stagione 2022, ma il titolare della squadra ha recentemente guardato un attimo al passato e all’uscita di scena di Petronas e all’offerta rifiutata per provare ad alzare la posta in palio: “se potessi tornare indietro accetterei la prima nuova offerta contrattuale di Petronas. Ma volevo negoziare per più soldi. E ad essere onesti: non avrei dovuto prendere Valentino Rossi! C’era sempre il presupposto che non avremmo avuto altra scelta che ingaggiare Valentino nel 2021. Pensavamo di essere sotto pressione Yamaha, invece non c’era nessuna pressione. Ma la decisione era stata già presa. Penso che Valentino si sia messo sotto pressione. I giovani piloti sono molto più veloci. Rossi ha fatto registrare tempi migliori rispetto al passato. Ma non era abbastanza. Voleva il successo, il suo cuore e la sua mente erano propensi, ma il fisico non era d’accordo“, ha affermato Razali.