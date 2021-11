Marquez-Rossi, una pace che non s’ha da fare: “vorrei che il mio rapporto con lui restasse esattamente com’è oggi”

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata domenica scorsa col Gp di Valencia e con essa è terminata anche la carriera di Valentino Rossi. Il Dottore si è ritirato dalla MotoGP e adesso si gode un po’ di meritato relax in vista della nuova avventura a quattro ruote.

Un finale di carriera nel quale è mancato Marc Marquez, grande assente a Valencia e causa dell’infortunio procuratosi durante un allenamento in motocross. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue ormai da anni e Valentino Rossi non sembra intenzionato a cambiare le cose. Se con i suoi rivali storici il Dottore adesso ha un rapporto pacifico, con Marquez preferisce che resti tutto come è. A dichiararlo è stato il Dottore stesso ai microfoni di Catalunya Radio: “vorrei che il mio rapporto con Marquez restasse esattamente com’è oggi”, ha affermato.

Non poteva mancare poi un commento sulla sua ultima stagione in MotoGP: “ho cercato di correre quest’anno con l’obiettivo di essere ancora competitivo. Non mi aspettavo di vincere il Mondiale ma sicuramente di essere più in alto in classifica. Mi rimangono i risultati e le vittorie, ma soprattutto l’aver portato in MotoGP e nel motociclismo tanti tifosi, che sono sempre stati la mia passione”.