Raikkonen dalla parte di Giovinazzi: “merita un’altra chance in F1”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1, il terzo consecutivo prima di una rilassante pausa. I piloti sono pronti a battagliare in pista in Qatar, dove la F1 approda per la prima volta. Weekend di gara con un pizzico di amaro in bocca per Antonio Giovinazzi, la cui avventura in F1 è al momento terminata per via della rottura con Alfa Romeo, che ha ingaggiato al suo posto Guanyu Zhou.

Il pilota pugliese ha già firmato un nuovo contratto per gareggiare in Formula E, ma sogna e spera di poter tornare presto nel massimo campionato a quattro ruote.

Alla vigilia del nuovo weekend di gara, Kimi Raikkonen ha commentato la rottura tra Giovinazzi e Alfa Romeo, ammettendo che il 27enne italiano merita una nuova chance in F1: “ovviamente è un peccato per lui, è davvero un bravo ragazzo. Ci conosciamo da parecchio tempo, sin dagli anni trascorsi in Ferrari. A volte però le cose vanno così. Fortunatamente ha già trovato un’ottima alternativa ed, inoltre, spero che possa avere ancora una chance in F1. La meriterebbe assolutamente. Non ci sono molte vetture ma, al tempo stesso, ci sono molti piloti pronti ad entrare nel Circus. Quindi, glielo auguro”, ha affermato il finlandese.