Le qualificazioni africane a Mondiali di basket sono esilaranti: l’addetto alla pulizia del parquet è davvero… bizzarro [VIDEO]

Da qualche giorno circola sul web un video davvero divertente, che mette l’attenzione sull’addetto alla pulizia del parquet di gioco durante le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali di basket. Durante Capo Verde-Nigeria, infatti, il ragazzo che aveva il compito di pulire e asciugare il parquet bagnato dal sudore dei giocatori è stato davvero bizzaro. Il giovane ha usato tecniche davvero esilaranti per pulire il parquet: un mostro tra twerking e balli vari, per poi dare anche un colpo di testa, usando i suoi capelli come mocio.

Non solo, anche le uscite di scena erano davvero esilaranti: il ragazzo, infatti, rotolava letteralmente a terra per abbandonare il campo da gioco e, una volta fuori, esultare soddisfatto per il suo lavoro.