Quincy Promes nei guai, l’accusa è tentato omicidio: avrebbe accoltellato il cugino

Accuse pesantissime che rischiano di condizionare anche la carriera calcistica. Stiamo parlando di Quincy Promes, calciatore olandese dello Spartak Mosca e della nazionale olandese. Si tratta di un esterno d’attacco che può giocare anche da attaccante centrale. Nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie, la carriera è iniziata dalle giovanili di Ajax e Twente, poi Spartak Mosca, Siviglia, ancora Ajax e Spartak Mosca.

Secondo quanto riporta il quotidiano olandese De Telegraaf è indagato per tentato omicidio. La Procura non ha ancora confermato sull’identità del responsabile. Secondo le indiscrezioni il calciatore avrebbe passato due notti in carcere alla fine dello scorso anno come sospettato, Promes ha sempre negato le accuse. L’olandese avrebbe accoltellato suo cugino ad un ginocchio durante una festa di famiglia, rischia dai 24 ai 42 mesi di carcere. Lo Spartak ha chiarito: “Promes è completamente concentrato sulle prossime partite. I suoi avvocati, di cui si fida completamente, si stanno occupando di questo caso. Per quanto riguarda la copertura mediatica, lo Spartak risponde solo alle richieste ufficiali delle autorità competenti e il club non ha ricevuto tali richieste”.