Querelle Lazio-Nazionale, Lotito: “Immobile stava bene”, ma secondo il medico “è arrivato con un problema al polpaccio”

La Nazionale italiana si prepara per la partita contro la Svizzera, vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Il Ct Roberto Mancini non potrà contare sulle prestazioni di Ciro Immobile, out per un problema fisico. Il calciatore della Lazio si è infortunato con la Nazionale o con i club biancoceleste? E’ nata una vera e propria querelle.

Tutto è nato dalle dichiarazioni di Lotito: “se fosse stato male prima, non sarebbe partito: con la Salernitana ha giocato 90′ e stava bene alla fine. Poi non so cosa possa essere successo la notte o il giorno dopo. Ho notato che queste situazioni succedono sempre ai calciatori della Lazio. Noi solitamente abbiamo pochissimi infortuni perché siamo in grado di prevenire”.

Lo staff della Nazionale ha deciso di rispondere attraverso il responsabile medico Andrea Ferretti: “non voglio alimentare alcuna polemica. Voglio solo precisare che Immobile è arrivato che aveva un problema al polpaccio. Un problema che abbiamo indagato trascorse circa 36 ore dopo che lo aveva accusato. Lui lunedì ha fatto solo recupero in acqua, con noi non si è mai allenato”, ha detto a Rai Sport.