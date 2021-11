Quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la partecipazione alle ATP Finals: un ricco bottino per l’azzurro

SportFair

Si è conclusa ieri la splendida avventura di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Il tennista altoatesino, prima riserva del torneo, è subentrato a Matteo Berrettini, infortunatosi durante il match d’esordio contro Zverev ed è uscito a testa altissima.

Sinner ha giocato due match, uno contro Hurkacz, vinto in due set e l’altro contro Medvedev, perso al terzo set. Nonostante un po’ di amaro in bocca per non aver potuto lottare per accedere alle semifinali, data la vittoria di Zverev su Hurkacz, Sinner torna a casa con un bel bottino.

L’aver disputato due match delle Finals ha consentito all’altoatesino di mettersi in tasca ben 129.750 dollari. Ma non finisce qui, anche la vittoria su Hurkacz, all’esordio, regala a Sinner uno splendido premio in denaro, di ben 173.00 dollari.

Non è chiaro se a questi vanno sommati anche gli oltre 76mila euro che spettano alla riserva o se l’essere diventato a tutti gli effetti un giocatore delle Finals abbia annullato l’assegnazione del gettone di partecipazione come riserva.