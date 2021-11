Tsitsipas c’è! Sinner piange con un occhio solo: ricco bottino per Jannik, ecco quanto guadagnerà senza giocare alle ATP Finals

SportFair

Le speranze di vedere Jannik Sinner in campo alle ATP Finals diminuiscono sempre più. Nello staff di Tsitsipas si respira ottimismo: il tennista greco sembra aver recuperato dal suo problema al gomito e per l’inizio del torneo, al via a Torino domenica 14 novembre, potrebbe tornare al 100% della sua condizione.

Sinner, dunque, dovrà rimandare il suo sogno di giocare le Finals, e dirà anche addio alla top-10 per questa stagione che sta ormai per terminare. Il tennista altoatesino è uscito dalla top-10 dopo la sconfitta all’esordio a Stoccolma contro Andy Murray e può sperare solo nella vittoria, anche in un solo match, alle Finals, per poter riconquistare un posto tra i migliori 10 dell’anno.

Una possibilità che sembra difficile possa concretizzarsi, ma un eventuale forfait di Tsitsipas può arrivare anche all’ultimo momento.

Nel caso in cui il greco scenderà regolarmente in campo per partecipare alle Finals, Sinner piangerà comunque da un occhio solo: per la prima riserva, infatti, è previsto un ricco bottino, un premio di consolazione davvero… speciale! Le tasche dell’altoatesino si arricchiranno infatti grazie al gettone di 80.406 che riceverà.