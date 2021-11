Qualificazioni Mondiali, in gol Rabiot e Ramsey: Francia e Belgio staccano il pass, le qualificate

SportFair

E’ andata in scena una giornata ricca di emozioni per quanto riguarda le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, in particolar modo si sono registrate le qualificazioni di Francia e Belgio. Nel dettaglio sono stati devastanti Mbappé e compagni che hanno rifilato otto gol al Kazakistan. La sfida si è conclusa sul risultato di 8-0 con i gol di Mbappé (quattro gol), doppietta di Benzema, Griezmann e Rabiot. I punti di vantaggio sulla Finlandia, a una giornata dal termine, sono 4.

Pass anche per il Belgio contro l’Estonia, 3-1 il risultato finale. Le marcature sono state realizzate da Benteke, Carrasco e Hazard. Il primo posto è matematico. Beffa per l’Olanda contro il Montenegro, il match è finito 2-2 e il vantaggio su Turchia e Norvegia è di due punti, si deciderà tutto all’ultima giornata. Doppietta di Ramsey nel successo del Galles contro la Bielorussia (5-1).

Le qualificate