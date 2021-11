La sfida tra Hamilton e Verstappen si sposta a Losail: il programma del Gp del Qatar e dove vederlo in tv

SportFair

Il campionato di Formula 1 2021 sta regalando emozioni intense. La sfida tra Hamilton e Verstappen si fa sempre più interessante, con i due che non se le mandano a dire e che battagliano in pista regalando spettacolo puro.

Il britannico della Mercedes è stato protagonita di un weekend da favola nonostante le tante difficoltà e ha conquistato una vittoria pazzesca, accorciando le distanze sul suo diretto rivale in classifica piloti.

Hamilton adesso si trova a -14 dall’olandese della Red Bull e in Qatar continuerà a lottare per ridurre ancora il gap. Domenica termina il tris di gare consecutive: i piloti si spostano in Qatar per una nuova appassionante sfida.

Il weekend di gara di Losail sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky. Qualifiche e gara saranno visibili anche in chiaro su Tv8 ma in differita, rispettivamente sabato alle 17 e domenica alle 17.

Il programma del weekend del Gp del Qatar di F1

Venerdì 19 novembre

FP1: ore 11:30 – 12:30

FP2: ore 15:00 – 16:00

Sabato 20 novembre

FP3: ore 12:00 – 13:00

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00

Domenica 21 novembre

Gara: ore 15:00