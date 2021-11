Verstappen subito forte a Losail: è lui il più veloce delle Fp1 del Gp del Qatar, bene Gasly

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara! I piloti della Formula 1 sono scesi per la prima volta in pista sul circuito di Losail, dove sono andate in scena le prime prove libere del Gp del Qatar. Il più veloce è stato Max Verstappen, che ha fermato il cronometro sull’1.23.723, lasciandosi alle spalle Gasly e i piloti della Mercedes, Bottas e Hamilton, rispettivamente terzo e quarto. Quinto tempo per Tsunoda, seguito dalle Ferrari di Sainz e Leclerc. Ottavo tempo invece per Perez, mentre Norris ha chiuso al decimo posto.

Ancora nessun aggiornamento da parte dei commissari sul ricorso Mercedes.