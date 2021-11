Presentata la Grande Partenza del Giro d’Italia 2022: il via in Ungheria, altimetria e percorso delle prime tre tappe

SportFair

L’attesa è terminata! La Grande Partenza del Giro d’Italia 2022 è stata presentata. La corsa rosa, quest’anno, sarà svelata con un nuovo format inedito e, dunque, per scoprire quali saranno le tappe di tutto il percorso che i corridori dovranno fare per le tre settimane della grande corsa a tappe italiana, bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Oggi è stata svelata la Grande Partenza, che sarà in Ungheria: il Giro d’Italia 2022 partirà infatti da Budapest, dove ci sarebbe dovuto essere il via del Giro d’Italia di due anni fa, prima della pandemia di Covid-19. Le tappe però sono cambiate rispetto a quelle di due anni fa: la prima tappa, da Budapest a Visegrad, sar in linea, con un arrivo su un strappo, il secondo giorno si terrà invece la cronometro, mentre il terzo una tappa per velocisti.

Il resto del percorso verrà svelato in 4 momenti distinti:

lunedì 8.11 verranno svelate tutte le tappe di volata

martedì 9.11 quelle di media montagna

mercoledì 10.11 le frazioni di alta montagna, mentre

giovedì 11.11 verrà rivelato il gran finale con la planimetria completa del 105^ Giro d’Italia

Le tappe

Tappa 1 , BUDAPEST – VISEGRÁD: 195 km – dislivello 900 m



Tappa lievemente ondulata attraverso la pianura a nord della capitale fino a costeggiare il confine slovacco segnato dal Danubio presenza imponente e costante in questa zona. Si toccano alcune località di prestigio come Székesfehérvár ed Esztergom con la sua imponente basilica. Finale impegnativo una volta lasciata la riva del Danubio. Dal centro di Visegrád di sale per circa 5 km al 5% fino al castello reale dove verrà assegnata la prima Maglia Rosa al termine di una volata sempre più ristretta.

Tappa 2, BUDAPEST – BUDAPEST Tissot ITT : 9.2 km – dislivello 150 m

Crono interamente cittadina che cuce la capitale ungherese da Pest fino al centro storico di Buda. Partenza dalla piazza degli Eroi per puntare diritti verso il Danubio che separa la due anime della città. Una serie di svolte costella il percorso fino a raggiungere il lungo-fiume e sfilare davanti al Parlamento neogotico prima di attraversare il Danubio e percorrere la riva parallela. Lasciato il fiume inizia lo strappo conclusivo (punte al 14% nella prima parte) che, in parte in pavé, porta alla piazza di Buda dove è posto l’arrivo.

Tappa 3, KAPOSVÁR – BALATONFÜRED: 201 km – dislivello 890 m

Tappa del Lago Balaton, il mare d’Ungheria. Dopo una prima parte in cui attraverso lievi ondulazioni ci si avvicina al lago si raggiungono Nagykanizsa e poi Hévíz con il suo lago termale e d lì si percorre la regione del Balaton. Il paesaggio è chiamato la Provenza d’Ungheria e presenta saliscendi di origine vulcanica che caratterizzano il percorso in quella parte. Ultimi 50 km lungo la costa cona la sola brevissima asperità dell’Abbazia di Tihany. Finale quasi senza curve per la prima volata di gruppo compatto.