Pol Espargaro non prenderà parte al gran premio di Valencia dopo la terribile caduta: i dettagli

E’ arrivata la decisione su Pol Espargaro, il pilota della Honda Hrc non prenderà parte al gran premio di Valencia, a causa della terribile caduta durante le Fp3. Il pilota era stato trasportato in ospedale per una contusione toracica ed un problema al polso destro.

E’ andato in scena il warm-up, il più veloce è stato di Joan Mir, poi Nakagami, Rins e Bagnaia. Settimo Quartararo, 16° Valentino Rossi.

Non è sceso in pista Pol Espargaro e non parteciperà al gran premio, l’appuntamento è alle 14: lo spagnolo non ha frattura, ma il dolore è ancora troppo forte e la decisione è stata quella di non rischiare.