Pochettino risponde a Raiola: “Donnarumma miglior portiere al mondo? Anche mia moglie pensa che io sia il migliore”

Dopo la pausa per le qualificazioni ai Mondiali si torna a fare sul serio e nel weekend ripartono i campionati. Occhi puntati sul PSG, che affronta oggi il Nantes, nella 14ª giornata di Ligue 1. Pochettino dovrà gestire bene i suoi giocatori in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City e, come sempre, si è parlato della scelta tra Navas e Donnarumma.

Proprio del portiere italiano ha parlato il tecnico parigino, rispondendo in qualche modo a Raiola, secondo cui Donnarumma è il miglior portiere al mondo.

“Ogni giocatore e chi gli sta intorno pensa di dover giocare e di essere il migliore di tutti. Funziona così a tutti i livelli. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo, tutti vogliono sostenere e proteggere chi gli sta a cuore, ma un allenatore non può pensare a questo anche se ovviamente anche noi proviamo empatia per chi ci circonda e ci spiace se procuriamo qualche delusione“, ha affermaot.