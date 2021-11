Playoff Mondiali: regolamento, date e possibili avversarie dell’Italia

SportFair

Delusione per la Nazionale italiana che non è andata oltre il pareggio contro l’Irlanda del Nord, partita sottotono per gli azzurri che non sono riusciti a sbloccare il risultato: la partita si è conclusa sul punteggio di 0-0. Il netto successo della Svizzera contro la Bulgaria condanna la compagine di Mancini agli spareggi. Ai playoff per Qatar2022 parteciperanno 12 nazionali: le 10 seconde dei 10 gruppi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League. Le squadre saranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno, il sorteggio deciderà i raggruppamenti. Le due teste di serie giocheranno contro le due non teste di serie in semifinale, in gara unica. Le vincenti si sfideranno in finale. Dai tre gironi usciranno le ultime 3 qualificate al Mondiale.

Il sorteggio è previsto il 26 novembre 2021, alle 17, a Zurigo. Le semifinali si giocheranno il 24 e 25 marzo 2022 mentre il 28 e il 29 marzo 2022 si giocheranno le tre finali. Le nazionali agli spareggi sono: Portogallo, Svezia, Italia, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca.

Al momento l’Italia conosce solamente due delle possibili avversarie, Austria o Macedonia, di certo la Nazionale azzurra non sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo in semifinale, perché testa di serie.

Teste di serie: Portogallo (17 punti, gare concluse), Scozia (17, sarebbero 23 ma tutte le seconde dei gironi a 6 squadre “perdono” i punti fatti con l’ultima in classifica, gare concluse), Russia (16, gare concluse), Italia (16, gare concluse), Svezia (15, gare concluse) e una tra Polonia (14, gare concluse) e Galles (14, una da giocare). L’ultima di queste due, Turchia (o Norvegia a 12, entrambe devono giocare una gara), Macedonia (12, gare concluse) e Finlandia (11, una gara da giocare) sono le non teste di serie, più le due nazioni provenienti dalla Nations, attualmente Austria e Rep. Ceca.