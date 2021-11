“Beve e fuma prima della partita”, bufera su Pjanic: la Bosnia lo fa fuori

SportFair

L’ex Juventus Miralem Pjanic, attualmente al Besiktas, è finito nella bufera per un comportamento fuori dal campo. Il centrocampista è stato allontanato dalla Nazionale bosniaca dopo alcune foto che lo ritraevano mentre beveva in un locale e fumava narghilè in compagnia di alcuni amici. L’episodio si è verificato alla vigilia della partita contro la Finlandia e che ha visto la sconfitta della Bosnia con il risultato di 1-3.

La prestazione di Pjanic non è stata all’altezza e l’ex Juventus è stato fischiato. Adesso si è verificato questo nuovo episodio che rischia di compromettere il rapporto. I tifosi hanno chiesto una sanzione per il comportamento considerato poco professionale. Il calciatore del Besiktas non è stato convocato per la partita contro l’Ucraina, match che si è concluso con un’altra sconfitta. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, Pjanic starebbe pensando di lasciare la Nazionale.