Pippo Pozzato ricoverato in ospedale: “ho il Covid, sono attaccato all’ossigeno”

Il Covid-19 continua ad essere il protagonista indiscusso delle nostre giornate e non risparmia proprio nessuno. Sono tanti gli sportivi che hanno avuto a che fare col virus, chi in forma asintomatica, chi invece con diversi disturbi. Tra questi ultimi c’è Pippo Pozzato: l’ex ciclista professionista è infatti risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato in ospedale, al San Bortolo di Vicenza.

Il 40enne si trova adesso nel reparto di pneumologia: “non ho la maschera, ma se peggioro me la mettono. Mi hanno portato qui che avevo la saturazione a 83, sono attaccato all’ossigeno”, ha raccontato alla ‘rosea’.

Pozzato aveva preso appuntamento per vaccinarsi, ma il Covid lo ha anticipato: “perché non l’avevo fatto prima? Mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva fatto il Covid e non mi era mai successo niente Sono stato un cogl…., e mi sono preso una bella batosta. Ho una polmonite forte. Tutti dicono che il Covid sembra una cazz…, ma quando lo prendi capisci che non lo è“.