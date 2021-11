Pippen spara a zero su Jordan: “è egoista, non aveva rispetto dei compagni”

SportFair

Parole pesantissime di Pippen contro Jordan. Il libro di Scottie ha scatenato tantissime reazioni: Unguarded, in uscita il prossimo 9 novembre svela tanti retroscena e l’attacco nei confronti di Michael è clamoroso. “Come si è permesso di trattare così in The Last Dance, il documentario prodotto da ESPN, me e i nostri compagni di squadra di allora, dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui e per il suo prezioso marchio? The Last Dance glorifica lui e non valorizza noi. Racconta di come sarei stato egoista a rinviare un’operazione e chiedere lo scambio? Semmai essere egoista è ritirarsi proprio all’inizio del raduno quando è troppo tardi per la franchigia per riorganizzarsi sul mercato”.

Poi rincara la dose: “rivedere in video come trattava (male) i suoi colleghi mi fa venire i brividi, ora come allora. Mi ha chiamato “il miglior compagno di squadra di sempre”. Non avrebbe potuto essere più altezzoso di così. Quanto sono stato naive per essermi aspettato qualcosa di diverso… Io e lui non siamo e non siamo mai stati vicini (amici)”.