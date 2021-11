Pink ‘chiama’ Cristiano Ronaldo: la cantante ed il calciatore insieme per aiutare due bambini in difficoltà

SportFair

Musica e sport vanno sempre di pari passo: tanti, tantissimi, quasi tutti, gli atleti ascoltano musica prima di un evento importante, di una partita, ma anche di un allenamento, per caricarsi, rilassarsi, trovare la concentrazione giusta. Così come tanti artisti sono grandi appassionati di sport e sostengono i campioni in tutto e per tutto.

Impossibile, dunque, che un artista dica no ad una richiesta di uno sportivo o viceversa. Nelle ultime ore sui social non si parla d’altro che dell’appello di Pink a Cristiano Ronaldo.

La cantante americana ha pubblicato un tweet per chiedere l’aiuto del calciatore portoghese. Pink sta supportando una coppia di bambini in difficoltà che per Natale non chiedono altro che una maglietta autografata da CR7.

“Ehi Cristiano. Quest’anno supporto due bambini per Natale che non vogliono altro che una delle tue magliette. Non hanno molto, ma sono determinata a dargli cioò che chiedono. Mi mandi un paio di magliette per cambiare la loro vita? So che fai sempre cose meravigliose, ma…”, ha scritto la cantante.

Non è tardata ad arrivare la risposta di CR7: “ciao P!Nk, sono lieto di aiutarti. Preparerò senza problemi delle magliette autografate per questi bambini. Complimenti per aver realizzato tutto questo!“.