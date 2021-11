Icardi l’ha combinata grossa, la scoperta di Wanda Nara è sconvolgente: China Suarez invitata a Parigi

SportFair

I giornali di gossip e di sport questa mattina sono tornati a parlare di una delle storie d’amore più chiacchierate delle ultime settimane, quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Dopo il riavvicinamento della scorsa settimana, confermato da entrambi, sembra che il calciatore del PSG e la showgirl argentina stiano vivendo una nuova crisi. Il tutto è legato sempre a China Suarez, l’attrice argentina con la quale Icardi ha chattato in gran segreto, facendo infuriare la moglie.

Wanda Nara, a Milano per degli impegni lavorativi, avrebbe detto all’amica giornalista Yanina Latorre che non vuole più saperne nulla: “sono sola, voglio stare bene e voglio continuare a lavorare“.

Ma cosa ha scatenato la nuova rottura? Tutto è nato quando Wanda Nara ha scoperto che il marito le aveva mentito sul non aver visto di persona China Suarez. La showgirl argentina, moglie e agente del calciatore del PSG avrebbe ricevuto un’email da un’amica di China Suarez che le raccontava di come il marito aveva invitato la sua amante a Parigi, approfittando dell’assenza di Wanda, a Milano con la sorella Zaira, per un appuntamento, pagandole anche i biglietti per arrivare in Francia.