Perché i calciatori di Serie A hanno un segno rosso sulla faccia

La Serie A è in campo per la 14esima giornata di campionato, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto, Champions League e salvezza. Tutti i calciatori del massimo campionato italiano scenderanno in campo con un segno rosso sulla faccia. Il motivo è molto importante: è il simbolo della campagna di sensibilizzazione #unrossoallaviolenza per costituire “un’unica grande squadra” e combattere ogni forma di violenza nei confronti dell’universo femminile.

“È importante far sentire a tutte le donne che non sono sole e che in qualsiasi momento possono, e devono, chiedere aiuto. Il mondo del calcio può aiutare a diffondere messaggi di sensibilizzazione molto importanti come questo. Ecco perché abbiamo accettato di schierarci in prima linea contro questo fenomeno drammatico e inaccettabile”, aveva detto Paolo Dal Pino alla vigilia della giornata di campionato.