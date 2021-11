Montato il quinto motore: penalità per Lewis Hamilton in Brasile

SportFair

La penalità era nell’aria da un po’ ormai ed è brutalmente arrivata: Lewis Hamilton perderà cinque posizioni in griglia di partenza a causa della sostituzione del motore. Sulla monoposto del britannico della Mercedes, a causa di una serie di problematiche, è stato montato il quinto motore termico ICE.

La penalità verrà calcolata sul risultato della sprint qualifying di domani e non sulle qualifiche di questa sera. Dunque Hamilton domani nella Qualifica Sprint partirà dalla posizione che conquisterà oggi in qualifica, mentre dal risultato che otterrà domani verranno tolte 5 posizioni e così scoprirà quale sarà la sua casella in griglia domenica.

Una penalità che arriva in un momento davvero delicato, visti i 19 punti di vantaggio di Verstappen su Hamilton.