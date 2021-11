Una nuova penalità in vista per Hamilton in Brasile? “Non posso commentare al momento”

SportFair

Il weekend del Gp del Brasile inizia con una pessima novità per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes, che deve recuperare 19 punti dal suo diretto rivale, Max Verstappen, potrebbe ricevere una nuova penalità di 5 posizioni in griglia per una nuova sostituzione della power unit a causa di una perdita nella pompa di pressione dell’acqua.

Penalità che verrà calcolata sul risultato di Hamilton nella qualifica sprint di sabato sera.

“Non posso davvero commentare al momento, non lo so. Non credo che i motori siano neanche arrivati questa mattina. Quindi, per quanto ne so attualmente, il mio motore è a posto. Ma lo scoprirò ovviamente più tardi. Non abbiamo ancora fatto la riunione con gli ingegneri“, queste le parole di Hamilton in Brasile.