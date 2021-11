Pellegrini-Kjaer come Dumfries-Alex Sandro: proteste furiose della Roma per l’episodio del rigore contro il Milan [FOTO e VIDEO]

SportFair

L’undicesima giornata del campionato di Serie A ha regalato il big match tra Roma e Milan, è stata una partita che ha portato tante emozioni e che è stata ben interpretata dai rossoneri. Nei primi minuti si registrano occasioni da una parte e dall’altra, ma è un episodio a sbloccare il match: calcio di punizione per i rossoneri, Ibrahimovic lascia partire un bolide che lascia immobile il portiere Rui Patricio. La Roma non riesce a reagire, la squadra di José Mourinho fa molta fatica a costruire occasioni da gol. Zlatan è in giornata di grazia, nella ripresa raddoppia ma il gol viene annullato per fuorigioco. Lo svedese si guadagna un calcio di rigore, Kessie sembra mettere il punto esclamativo. Poi il rosso di Theo Hernandez rimette tutto in gioco, El Shaarawy accorcia al 93′, due minuti più tardi proteste furiose della Roma per un calcio di rigore non concesso.

La moviola

Il primo episodio importante riguarda il calcio di rigore concesso al Milan: con il piede sinistro Ibanez interviene sul piede destro di Ibrahimovic e non tocca il pallone, giusto il penalty per la squadra di Stefano Pioli. Poi l’espulsione di Theo Hernandez. Il primo cartellino è assolutamente meritato dopo l’intervento su Zaniolo, al 65′ interrompe fallosamente l’azione di Pellegrini, il rosso è inevitabile. Infine l’episodio che ha scatenato le proteste della Roma: Maresca non ha visto l’intervento di Kjaer sul polpaccio di Pellegrini. Non è un contrasto, ma un calcio. Il paragone è con l’episodio della sfida Inter-Juventus con il penalty fischiato ai bianconeri per un contatto Dumfries-Alex Sandro. La Roma ha motivo di protestare, l’errore dell’arbitro ha condannato la squadra alla sconfitta.