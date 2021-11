Dennis Foggia come Bagnaia, cade all’ultimo giro. Pedro Acosta è campione del mondo di Moto3

SportFair

Se Fabio Quartararo si è già assicurato il titolo di campione del mondo 2021 di MotoGP, i giochi non erano ancora chiusi in Moto3. Pedro Acosta e Dennis Foggia si giocavano il titolo del mondo, con lo spagnolo che, prima della gara di oggi in Portogallo, si trovava a 21 punti dal rivale italiano.

Un destino amaro quello degli italiani nelle due ruote. Così come accaduto a Misano a Pecco Bagnaia, oggi Dennis Foggia, mentre era in lotta per la vittoria, è caduto all’ultimo giro del Gp dell’Algarve, consegnando così ufficialmente nelle mani del pilota della KTM il titolo di campione del mondo.

Pedro Acosta è il primo rookie a vincere un titolo del mondo in Moto3 da Capirossi nel 1990. A soli 17 anni lo spagnolo è il secondo campione del mondo più giovane nella storia.