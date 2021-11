Bagnaia show a Portimao! Festa rossa in Portogallo: il titolo Costruttori è della Ducati

SportFair

Ancora una domenica di gara entusiasmante. Nonostante la vittoria anticipata del titolo mondiale di Fabio Quartararo, campione iridato a Misano, in tantissimi non si sono voluti perdere il Gp dell’Algarve, penultimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP.

Una gara ancora decisiva per il titolo di vicecampione del mondo e di quello Costruttori. Una gara che ha regalato una grande soddisfazione alla Ducati. Il Gp dell’Algarve è terminato con due giri di anticipo a causa delle bandiere rosse per l’incidente tra Oliveira e Lecuona.

La gara, dunque, è stata decretata terminata e Pecco Bagnaia, che partito dalla pole position si trovava in testa, si è aggiudicato la vittoria finale, seguito sul podio da Mir e Miller. Un risultato che fa impazzire di gioia la Ducati, che conquista ufficialmente il titolo Costruttori.

Quarto posto per Alex Marquez, mentre i due italiani del team Petronas, Valentino Rossi e Dovizioso, hanno chiuso la loro gara rispettivamente 13° e 14°. Niente da fare per Fabio Quartararo, che partito dalla 7ª posizione, è caduto.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “sono molto felice, abbiamo fatto un lavoro enorme questo weekend, forse il miglior weekend della MotoGP che abbia mai fatto, mi sono goduto ogni sessione sin dall’inizio. Mi sono divertito molto anche in gara, ero un po’ spaventato dalla bandiera rossa, temevo che ci fosse stato un incidente grave e invece mi sembra che per fortuna non ci siano conseguenze gravi per nessuno. Sarebbe stato meglio chiudere con la bandiera a scacchi ma l’importante è che tutti stiano bene. Abbiamo fatto un lavoro enorme, abbiamo vinto il Mondiale Costruttori e sono secondo in campionato, quindi bene“.

Mir: “per la prima volta abbiamo avuto un ottimo pacchetto per tornare a lottare. Speravo di poter lottare con Pecco ma lui è stato incredibile e quindi continueremo a lavorare per cercare di rendergli le cose un po’ più difficili la prossima volta. Volevo dire brevemente qualcosa su quello che è successo ieri, il poliziotto, il giornalista che è stato ricoverato: auguri di pronta guarigione a Lucio“.

Miller: “ho cercato di gestire bene il posteriore, ho avuto dei problemi a metà gara, ho visto che negli altri c’era parecchio spinning quindi stavo cercando di gestire. Piano piano sono riuscito a riprendere e tornare a spingere. Un peccato chiudere con la bandiera rossa, mi dispiace, non so nemmeno chi sia coinvolto nell’incidente e come stia”.