Paura per Johnny Carera, il procuratore di Nibali e Pogacar vittima di un incidente stradale

Arriva una terribile notizia dal mondo del ciclismo: Johnny Carrera, procuratore di diversi corridori, tra cui anche Nibali e Pogacar, è rimasto coinvolto ieri sera in un brutto incidente stradale.

Carera stava tornando a casa da una festa del fans club di Alessandro Covi, quando sull’autostrada Mlano-Venezia, in direzione Bergamo, un mezzo pesante ha travolto la sua auto. Il mezzo si è fermato all’improvviso, facendo inversione a U, ripartendo in controsenso.

Carera è stato immediatamente portato all’ospedale Niguarda di Milano, dove, cosciente, è stato ricoverato in codice giallo. Nella notte però si è aggravato ed è stato spostato in terapia intensiva in prognosi riservata.