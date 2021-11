Paura in campo, entrata killer di Hofer: Goretzka rischia grosso [VIDEO]

SportFair

In attesa della sfida di questa sera tra Italia e Svizzera, sono andati in scena ieri nuovi match delle qualificazioni ai Mondiali 2021. In campo anche Germania e Liechtenstein vinta dai tedeschi per 9-0. A fare clamore, più che la schiacciante vittoria, però, è stata l’entrata killer del giovane Hofer, classe ’97, su Goretzka.

Il tedesco è stato colpito brutalmente sul collo da un calcio del difensore avversario, espulso dopo soli 9′. Il centrocampista del Bayern Monaco è rimasto a terra dolorante, facendo spaventare tutti gli spettatori, i compagni e lo staff.

I tacchetti della scarpa di Hofer hanno lasciato segni evidenti sul collo di Goretzka, soccorso immediatamente dai sanitari. Il tedesco ha rassicurato tutti poi sui social, affermando di stare bene.