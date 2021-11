Valentino Rossi verso l’ultima gara della sua carriera: “forse i giorni dopo il weekend saranno un po’ diversi quest’anno”

SportFair

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica Valentino Rossi correrà l’ultimo GP della sua carriera a due ruote. Il Dottore ha deciso di ritirarsi dalla MotoGP e a Valencida dirà il suo addio per concentrarsi poi sulla sua nuova avventura a quattro ruote.

“Valencia è sempre un weekend speciale, può essere una gara difficile sotto diversi punti di vista, soprattutto perché è l’ultimo appuntamento dell’anno, a parte l’anno scorso in cui abbiamo finito la stagione in Portogallo. Ad ogni modo, è una pista dove ho avuto diversi bei ricordi. Spero che il tempo sarà buono, così potremo concentrarci sul finire l’ultima gara nella top 15 e conquistare qualche punto. Anche se sarà la mia ultima gara in MotoGP, mi sento bene e penso che sia giusto, soprattutto perché questa è stata una stagione molto lunga. Forse i giorni dopo il weekend saranno un po’ diversi quest’anno, ma vedremo. Spero di avere l’opportunità di dire ‘ciao’ ai miei tifosi in maniera positiva e ringraziarli per il supporto”, queste le parole di Valentino Rossi alla vigilia della sua ultima gara e dell’ultimo GP della stagione 2021 di MotoGP.