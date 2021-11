Infortunio Berrettini, il dolore di Matteo: “il peggior momento vissuto su un campo da tennis, ma devo pensare positivo”

SportFair

Serata amara per Matteo Berrettini e tutti i tifosi italiani ed appassionati di tennis: il tennista romano è stato costretto a ritirarsi dalla sfida contro Zverev a causa di un infortunio. Un problema muscolare all’addome ha fermato l’azzurro, che a Torino, davanti ai suoi tifosi, voleva fare bene e che aveva già disputato un primo set davvero spettacolare, seppur vinto dal suo avversario, Zverev.

Al momento Berrettini non ha ancora dichiarato forfait dal torneo: la decisione verrà presa dopo gli accertamenti a cui si sottoporrà oggi. “Fa male. Me l’ero meritato e mi sta sfuggendo di mano senza che io possa fare nulla. Farò il possibile per scendere nuovamente in campo, anche al 60% delle forze. È stato il peggior momento che io abbia mai vissuto su un campo da tennis. Sul campo ho sentito la più bella atmosfera della mia vita durante il primo set. Per questo fa ancora più male. Spero non sia nulla di serio, non ho sentito alcun dolore prima di quel servizio nel secondo set. Come in Australia ho sentito dolore mentre servivo, anche se oggi non è stata la stessa fitta ma l’area colpita mi sembra la stessa“, ha affermato in conferenza stampa.

“Coppa Davis? Non riesco a pensarci ora, la priorità per me è questo torneo. Sto giocando le ATP Finals e hanno la priorità sulla Coppa Davis, perché così avevo deciso. Non pensavo di dover affrontare questa situazione, quindi adesso vedremo se riuscirò a giocare uno, due eventi o se dovrò fermarmi. Comunque non entrerò in campo se avrò la percezione di non poter giocare per vincere“, ha aggiunto Berrettini.

“Adesso ci sarà un grandissimo lavoro di team, tendo a non mollare in situazioni difficili, vediamo, domani sicuramente farò dei controlli, cercherò di capire cosa è successo, la speranza è l’ultima a morire, ma è difficile perchè tra due giorni dovrei essere inc ampo ed il livello non è facile da gestire, è veramente difficile da immaginare una situazione positiva, ma devo farlo perchè così forse ho una chance in più“, ha concluso.