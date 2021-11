Marquez-Rossi, un rapporto finito nel 2015. Jorge Lorenzo rivela: “dopo Assen Marc non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale”

SportFair

In pochi, pochissimi, sono riusciti a superare quanto accaduto nella stagione 2015 di MotoGP, la lite tra Marquez e Valentino Rossi e la sconfitta del Dottore in gara a Valencia. Ad una settimana dal ritiro del 9 volte campione del mondo di MotoGP si parla anche di questo: Dazn ha infatti realizzato un ‘documentario’ davvero interessante sulla carriera di Valentino Rossi vista dagli occhi dei suoi avversari storici, “RiVale” e c’è chi è tornato a parlare proprio di quella stagione.

Stiamo parlando di Jorge Lorenzo: “la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata ad Assen, quando si sono toccati sulla chicane. Si davano la colpa a vicenda. Da quel momento Marquez non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale“, ha affermato il maiorchino, in qualche volto coinvolto nella vicenda, visto che si trovava in lotta per la vittoria del Mondiale, che ha poi effettivamente conquistato.