Giovinazzi, non è un addio! Antonio pungente: “la F1 sa essere spietata quando a dettarne le regole è il denaro”

L’annuncio di una rottura era nell’aria da tempo. Le chance di vedere Antonio Giovinazzi ancora in pista con l’Alfa Romeo erano davvero scarsissime e così, il team di Peter Sauber ha annunciato oggi il nuovo pilota per la prossima stagione, Zhou, salutando così Antonio Giovinazzi, col quale nelle ultime gare c’è stato qualche battibecco.

Il pilota pugliese non ha nascosto il suo disappunto dopo alcune gare deludenti e alcune scelte del team che hanno compromesso la sua prestazione ed il suo risultato e, oggi, dopo gli annunci ufficiali, non ha risparmiato l’Alfa Romeo, con una frecciatina.

Giovinazzi ha pubblicato sui social una foto di quando da piccolissimo guidava una Ferrari giocattolo: “la @f1 è emozione, talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro. Io credo nella sorpresa del risultato inaspettato, delle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi. E se questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata 💪“, ha scritto il pilota pugliese sui social facendo intendere che continuerà a lavorare sodo per tornare a sfrecciare in pista nel massimo campionato a quattro ruote e che non si arrenderà alle prime difficoltà.