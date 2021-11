A Riccione gli ultimi 200 di Federica Pellegrini: “ho dovuto far rientrare le lacrime! Ai giovani dico di non arrendersi mai”

SportFair

Giornata indimenticabile per Federica Pellegrini! La Divina ha disputato oggi gli ultimi 200 sl della sua vita e lo ha fatto in Italia, davanti al suo pubblico, nella piscina di Riccione, per gli Assoluti Invernali in vasca corta.

Una giornata ricca di emozioni, che Federica Pellegrini ha dovuto gestire prima di scendere in vasca per la sua ultima gara, vinta: “sono arrivata al limite, prima di buttarmi in acqua ero sull’orlo di una crisi di nervi. Alla presentazione ho dovuto far rientrare le lacrime. Per me era importantissimo finire così, avere la famiglia vicino, ma le sorprese non sono finite”, ha affermato Fede ai microfoni di RaiSport.

“Ho amato tantissimo questo sport, ma il mio fisico ora mi dice di fermarmi. E’ stato bellissimo gareggiare per 20 anni e ai giovani dico di non arrendersi mai e di lottare per quello in cui credono sempre“, ha concluso.