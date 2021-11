L’ultima gara di Valentino Rossi e l’imminente paternità, la sorella Clara sicura: “sarà un babbo particolare e artista”

SportFair

A Valencia si chiude la carriera di un grandissimo campione, un eroe, una leggenda, l’idolo di tantissimi: Valentino Rossi dice addio alla MotoGP e lo fa davanti a tutti i suoi cari. A Valencia, infatti, oltre al fratello Luca Marini, pilota anche lui, ci sono la compagna Francesca Sofia Novello e la sorella Clara Rossi.

Cantante, col suo primo singolo uscito lo scorso aprile su Spotify, Claraha raccontato alla ‘rosea’ le sue sensazioni in vista del ritiro del suo fratellone: “mi mancherà la routine della domenica, guardo tutte le gare, anche se non sono mai andata a più di 3-4 GP all’anno e ultimamente zero, per il Covid. L’ultima è stata al Mugello 2019, perché poi ero in America a studiare. Domani ci sarò anche io, col mio ragazzo e un’amica abbiamo i biglietti per la tribuna gialla. Ci sarà tantissima gente e credo che sarà ancora più emozionante di Misano, perché questa è l’ultima davvero. Vale correva già quando sono nata, sono abituata da sempre a vederlo su una moto“.

Domani Clara compirà 24 anni: “Vale? Non so se ha collegato l’ultima gara con il mio compleanno“.

Non poteva poi mancare un commento sull’imminente paternità: “secondo me, l’estro sarà quello del mio, un babbo simpatico, divertente, particolare, artista. Però Vale ha anche lati diversi da Graziano. Lo vedo bene. E poi, un’altra cosa divertente è che, quando la piccola nascerà, Vale avrà 43 anni, la stessa età di quando il mio babbo ha avuto me. Il fatto che un capitolo si chiude e se ne apre un altro, lo gaserà, perché sa già che farà altro“.