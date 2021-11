Parigi-Bercy è di Djokovic, il serbo vince in rimonta contro Medvedev e si conferma il numero 1

SportFair

Il torno di Parigi-Bercy è di Novak Djokovic, il serbo si conferma ancora una volta il più forte. Buona partita per Daniil Medvedev che ha fatto il massimo, la partita è stata anche più equilibrata del previsto.

Partenza sprint del tennista russo che mette in difficoltà Djokovic e accarezza la possibilità dell’impresa, il primo set si conclude 4-6. Il serbo entra in partita nel secondo set e per Medvedev sono dolori, la partita si riapre con Djokovic che chiude 6-3. Il numero 1 continua a giocare un ottimo tennis e sul 2-2 piazza un break decisivo, Medvedev risponde ma non ha la forza di vincere. Finisce 2-1 (4-6, 6-3, 6-3).